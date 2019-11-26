Украина и Израиль восстанавливают сотрудничество в научных исследованиях после 20-летнего перерыва, - Минобразования

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, передает Цензор.НЕТ.

"После более чем 20-летнего перерыва украинские и израильские ученые снова начинают совместные исследования в двусторонних научных проектах. В 2020 стартует 4 таких проекта. Их перечень был утвержден сегодня, 25 ноября 2019 года, в Киеве во время первого заседания Общего украинско-израильского комитета по вопросам научно-технологического сотрудничества", - говорится в соощении.

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"Совместные проекты рассчитаны на 2 года. Ученые будут проводить исследования в области теоретической физики и проблем общего культурного и исторического наследия. С украинской стороны в них примут участие ученые из 3 вузов - Харькова, Львова и Днепра, а также 1 научного учреждения НАН (Институт теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова., Г. Киев)", - добавили в министерстве.