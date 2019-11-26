"В ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram.

По словам главы государства, ему присылали много сообщений о том, что учителям и врачам в некоторых регионах Украины не платят зарплату с сентября.

"Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важнейшие приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно очень быстро этот вопрос", - заявил он.

Зеленский выразил надежду, что в ближайшие два дня правительство решит этот вопрос и погасит задолженность по зарплате.

"Не хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - отметил глава государства.

Напомним. сегодня Зеленский с официальным визитом посетит Эстонию.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров пока не может значительно повысить расходы на заработную плату украинских учителей.

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