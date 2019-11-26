Россия завезла в оккупированный Крым 500 тыс. человек, - зампредставителя президента в АРК Ташева

На территорию временно оккупированного Крыма из России переселили около 500 000 человек. Об этом сообщила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 000 человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма. РФ говорит о меньших цифрах, они показывают примерно 280 000 человек", - отметила Ташева.

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По ее словам, в РФ понимают, что это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий, поэтому и занижают цифры.

"Можно говорить, что за это время выехало из Крыма около 25 000 крымских татар. Сколько всего людей – цифры очень разные. Официальные – около 50 000 человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица", - добавила Ташева.