Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.11.19 09:59

Ничего не знаю о якобы намерениях 11 нардепов покинуть фракцию "Слуга народа", - Арахамия

Исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход заявила, что из фракции якобы собираются уйти 11 народных депутатов. Глава фракции Давид Арахамия заявил, что не знает об этом.

Ничего не знаю о якобы намерениях 11 нардепов покинуть фракцию "Слуга народа", - Арахамия

Об этом он сообщил агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Вы что-то знаете об этом? Я – нет", - сказал Арахамия.

Ранее в интервью телеканалу "Прямой" Скороход заявила, что из партии "Слуга народа" в ближайшее время выйдут 11 нардепов.

"Точно сейчас сказать не могу. Но то, что коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться, то такие действительно есть... Не могу фамилии давать. Как я могу сдавать?" – отметила Скороход.

По ее словам, это люди, "которые хотят, чтобы их слышали и с ними считались".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Исключенные из фракции СН Скороход и Поляков хотят создать свою депутатскую группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2"

Напомним, 14 ноября нардеп от СН Анна Скороход с трибуны ВР заявила о задержании ее мужа. По ее мнению, причиной этого является ее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100