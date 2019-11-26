"Никакой воды до деоккупации", - зампредставителя президента в АРК Ташева о возобновлении водоснабжения с оккупированным Крымом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева.

По ее словам, на данный момент в оккупированном Крыму хватает воды для нужд населения, а проблема с водоснабжением существует среди сельхозпредприятий, химических предприятий, военных баз. Поэтому Украина не планирует упрощать жизнь Российской Федерации, которая оккупировала полуостров.

"Позиция государства - никакой воды до деоккупации. Мы говорим о национальных интересах. Территория Крыма оккупирована Россией, и согласно международному гуманитарному праву, вся ответственность за ситуацию лежит на стране-оккупанте", - сказала Ташева.

Подобная ситуация и с транспортным сообщением. Ташева сообщила, что на данный момент ни о каком прямом сообщении с оккупированным Крымом речи не идет.

"До админлинии с Крымом мы должны обеспечить максимальные условия, чтобы люди подъезжали туда на легальном транспорте, а не так, как сейчас. Это в том числе и вопросы безопасности людей. Но только до линии", - рассказала она.

Напомним, ранее постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина пока не получала обращений о возможности возобновления подачи воды в оккупированный Крым и позиция по этому вопросу остается неизменной.

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