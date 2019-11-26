НАБУ задержало замглавы киевской таможни Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Самому Альперину удалось скрыться

По данным Цензор.НЕТ, среди задержанных - таможенники и помощник Альперина. Самого Альперина задержать не удалось. Вероятно, его предупредили.

"Уважаемые коллеги и друзья! В эту минуту у меня дома проходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в рамках какого дела это происходит. И в любом случае я уверен, что через короткое время безосновательность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать в СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз. Общаться мне придется через моего адвоката. Я знаю, что всегда придерживался законодательства и работал в пользу государства. Правда на моей стороне! И готов доказать это!" - заявил Тупальский на своей странице в Facebook.

Сергей Тупальский начал исполнять обязанности начальника Киевской городской таможни с сентября 2016. С мая 2018 по октябрь 2018 на период проведения мероприятий по борьбе с контрабандой в общенациональном масштабе возглавлял отдел администрирования таможенных платежей ГФС Украины. А с декабря 2018 по март 2019 исполнял обязанности начальника Одесской таможни. Сейчас он занимает должность заместителя начальника Киевской городской таможни.

Как сообщалось, известный одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ", сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

"Альперин импортировал товар в огромных количествах, из Китая в основном. Схема очень простая. К примеру, завозится обувь — пара в реальности стоит 10 долларов, но он подделывает документы и заявляет на таможне стоимость всего в 10 центов — то есть в сто раз меньше. Таможня все равно оценивает пару этой обуви в 10 долларов и Альперин оплачивает налоги в полном объеме, но потом идет со своими фиктивными документами в продажный суд и возвращает себе все ранее оплаченные налоги. И вот за снятие ареста с этих средств Альперин и предложил изначально миллион долларов", - пояснил Шевченко.

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.