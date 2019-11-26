Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов со стороны Петровского, что вблизи разведения сил, - штаб ООС

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Огонь велся с направления Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости от участка разведения №3 (Богдановка). Таким образом, российские оккупанты, пытаясь вызвать огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить нашу страну в нарушениях Минских договоренностей", - говорится в сообщении ООС.

Отмечается, что "это в очередной раз подчеркивает коварство действий российско-оккупационных войск и попытки дискредитировать Украину перед мировым сообществом".

Также в штабе ООС подчеркнули, что Объединенные силы огонь в ответ не открывали.

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