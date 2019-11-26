Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.11.19 10:38

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов со стороны Петровского, что вблизи разведения сил, - штаб ООС

Утром 26 ноября наемники РФ обстреляли из автоматических гранатометов украинские позиции вблизи населенного пункта Старогнатовка Донецкой области. В ООС считают это провокацией.

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов со стороны Петровского, что вблизи разведения сил, - штаб ООС

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Огонь велся с направления Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости от участка разведения №3 (Богдановка). Таким образом, российские оккупанты, пытаясь вызвать огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить нашу страну в нарушениях Минских договоренностей", - говорится в сообщении ООС.

Отмечается, что "это в очередной раз подчеркивает коварство действий российско-оккупационных войск и попытки дискредитировать Украину перед мировым сообществом".

Также в штабе ООС подчеркнули, что Объединенные силы огонь в ответ не открывали.

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов со стороны Петровского, что вблизи разведения сил, - штаб ООС 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: наемники РФ применяют запрещенные 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100