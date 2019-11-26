Порошенко в Канаде: Необходимо продолжить помощь в усилении устойчивости Украины путем активизации военных учений и торговли оборонительным летальным вооружением

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

Порошенко выразил глубокую благодарность Канаде за постоянную поддержку Украины в борьбе за независимость, суверенитет, территориальную целостность и противодействие российской агрессии.

Глава "Европейской Солидарности" отметил весомый личный вклад Джейсона Кенни в развитие новой украинской армии, поскольку именно по его инициативе как тогдашнего министра национальной обороны Канады в апреле 2015 года стартовала программа тренировок украинских войск канадскими вооруженными силами UNIFIER.

Порошенко также подчеркнул важность продолжения помощи канадской стороной Украине путем активизации военных учений, углубления военно-технического сотрудничества и торговли оборонным летальным вооружением.

Особое внимание было уделено сохранению санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, а также активизации противодействия дезинформации российских компаний в западных странах.

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