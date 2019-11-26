Вопрос о расследовании дел Майдана мог бы решиться в эту пятницу. Слово за Разумковым и монобольшинством, - Юрчишин

Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с прошлого понедельника готовы в любой день собраться на заседание, инициировать которое может Согласительный совет, созванный спикером. Не надо 150 голосов, потому что мы не закрывали сессию. Просто собраться, объявить и через 3 дня рассмотреть закон о ГБР". - написал он.

По его словам, если сегодня председатель ВРУ созовет Согласительный совет, то ближайшее внеочередное заседание может состояться уже в пятницу.

"Мяч сейчас на поле большинства. И цена нереагирования на этот мяч ежедневная потеря динамики расследований дел Майдана", - подытожил Юрчишин.

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Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Она будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование. С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.