Монета номиналом 5 грн вводится в оборот с 20 декабря, - Нацбанк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Национального банка.

"Новые оборотные монеты вводятся в обращение поэтапно: на первом этапе - 27 апреля 2018 введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни; второй этап - 20 декабря 2019 состоится ввод в обращение монет номинальной стоимостью 5 гривен; и третий этап - середина 2020 вводится в обращение монета номинальной стоимостью 10 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Нацбанк сообщал, что с 1 октября 2019 года банковские учреждения и магазины перестанут принимать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

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