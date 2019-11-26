"Нет полномочий", - ГПУ отказалась объяснить, будет ли она просить Канаду продлить санкции против Портнова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая.

"Тупо нет полномочий". Мы пытались получить от Руслана Рябошапки ответ - разделяет ли новое руководство Генеральной прокуратуры позицию, изложенную в письме своего на данный момент уволенного работника Кизя, о том, что канадские санкции с Андрея Портнова надо снимать, потому что нет оснований для их продления? И если не разделяет - то когда планирует проинформировать об этом Министерство иностранных дел Канады по официальным каналам коммуникации? Но у Рябошапки отказались предоставить хоть какую-то информацию, сославшись на то, что она "может быть разглашена только с письменного разрешения следователя или прокурора", а также на то, что "запрашиваемая информация касается сведений в отношении другого лица, разрешение на разглашение которых оно не давало", - рассказала она.

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"Также в ГПУ отказались разъяснить, не превысил ли экс-заместитель Луценко служебные обязанности, когда направил канадскому правительству ответ на запрос адвокатов Портнова, в котором самостоятельно сделал вывод об отсутствии оснований для его пребывания под санкциями. Нам отказали в предоставлении ответов на все 5 вопросов из запроса, со ссылкой на 222 статью УПК, хотя она точно не распространяется на часть из них", - отметила журналистка.

"И вчера вечером ГПУ направило в редакцию отдельное дополнение. Передумали прятать общественно важную информацию? Совсем нет. Просто сообщили, что у них теперь "тупо нет полномочий". "С 20.11.2019 года органы прокуратуры потеряли полномочия по осуществлению предварительного расследования. Все производства передаются по подследственности в другие органы". Спрашивайте в другом месте, посоветовали в Генпрокуратуре! Я прямо между строк чувствую облегчение, с которым у Рябошапки составляли это дополнение к ответу на запрос о расследовании относительно Андрея Портнова", - резюмировала



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