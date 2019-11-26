Суд в Киеве арестовал на два года девушку, которая подсыпала иностранцам снотворное и грабила их

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Во время заседания обвиняемая свою вину признала. Учитывая собранные следователями доказательства в уголовном производстве, начатое по ч.2 ст.185 (кража) УК Украины, Шевченковский районный суд столицы назначил правонарушительнице наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год", - сказано в сообщении.

Так, в феврале этого года правоохранители задержали девушку по подозрению в совершении нескольких краж. Злоумышленница через интернет знакомилась с иностранцами и договаривалась с ними о встрече. Свидания с мужчинами проходили в их квартирах, где в какой-то момент девушка подливала им в алкогольные напитки снотворное, а когда они засыпали, обворовывала их.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали девушку в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, по месту жительства злоумышленницы правоохранители провели обыск, в ходе которого обнаружили таблетки и лекарственное средство снотворного действия.

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