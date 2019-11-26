Скандалы в Раде не прибавляют рейтинга доверия к правительству, будем исправлять ситуацию, - Разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина" об этом он заявил журналистам во вторник в Киеве.

"Я понимаю, что всегда через какое-то время будет падать доверие к органам власти. Однако мы с вами также видели и скандалы, которые, к сожалению, имеют место в Верховной Раде, они не прибавляют рейтинга нашему учреждению, так же как и любым другим. Поэтому посмотрим, будем исправлять ситуацию", - сказал Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень доверия граждан к президенту, спикеру парламента и премьер-министру в ноябре снизился по сравнению с предыдущим месяцем.

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