WADA подготовило пакет санкций против РФ, которые на 4 года закроют ей доступ в международный спорт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA).
К такому выводу члены комитета пришли после того, как Московский антидопинговый центр был пойман на фальсификации результатов допинг-проб российских спортсменов и прочих попытках обмануть агентство.
В частности, санкции против России предполагают, что на протяжении 4 лет высокопоставленные российские чиновники или их представители не смогут являться членами любых советов, комитетов и прочих органов в рамках WADA, а также посещать крупные спортивные турниры, включая Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу. Кроме того, доступ на соревнования будет закрыт для членов Российского олимпийского и паралимпийского комитетов.
На протяжении четырехлетнего периода России запретят принимать крупные спортивные соревнования, а также подавать заявки на их проведение.
России запретят в течение 4 лет использовать свой флаг на международных соревнованиях.
Российские спортсмены и их обслуживающий персонал смогут принимать участие в международных соревнованиях только если они будут отвечать всем требованиям комитета по соответствию и только не под флагом РФ.
Помимо этого, на Российское антидопинговое агентство налагается штраф в размере 10% от его прибыли за 2019 год или $100 000 с правом выбрать меньшую сумму.
Окончательное решение по санкциям против России будет принмать исполком WADA на специальном заседании в Париже 9 декабря.
Если это решение будет принято исполкомом, российские спортсмены уже вторую Олимпиаду подряд будут находиться в нейтральном статусе без флага и гимна. Впервые это произошло на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.