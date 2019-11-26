WADA подготовило пакет санкций против РФ, которые на 4 года закроют ей доступ в международный спорт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

К такому выводу члены комитета пришли после того, как Московский антидопинговый центр был пойман на фальсификации результатов допинг-проб российских спортсменов и прочих попытках обмануть агентство.

Читайте также: Данные московской антидопинговой лаборатории заменили перед передачей WADA, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, - гендиректор РУСАДА Ганус

В частности, санкции против России предполагают, что на протяжении 4 лет высокопоставленные российские чиновники или их представители не смогут являться членами любых советов, комитетов и прочих органов в рамках WADA, а также посещать крупные спортивные турниры, включая Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу. Кроме того, доступ на соревнования будет закрыт для членов Российского олимпийского и паралимпийского комитетов.

На протяжении четырехлетнего периода России запретят принимать крупные спортивные соревнования, а также подавать заявки на их проведение.

России запретят в течение 4 лет использовать свой флаг на международных соревнованиях.

Российские спортсмены и их обслуживающий персонал смогут принимать участие в международных соревнованиях только если они будут отвечать всем требованиям комитета по соответствию и только не под флагом РФ.

Помимо этого, на Российское антидопинговое агентство налагается штраф в размере 10% от его прибыли за 2019 год или $100 000 с правом выбрать меньшую сумму.

Читайте также: IAAF не допустила команду России к участию в чемпионате мира по легкой атлетике

Окончательное решение по санкциям против России будет принмать исполком WADA на специальном заседании в Париже 9 декабря.

Если это решение будет принято исполкомом, российские спортсмены уже вторую Олимпиаду подряд будут находиться в нейтральном статусе без флага и гимна. Впервые это произошло на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.