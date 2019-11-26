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26.11.19 12:24

"Слуга народа" получит 114 млн грн "кэшбэка" из Госбюджета за парламентские выборы, - Корниенко

Партия "Слуга народа", кроме государственного финансирования своей деятельности, также получит из государственного бюджета 114 млн грн компенсации расходов на парламентские выборы.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Громадському" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы получаем две суммы. Одна - это так называемый кэшбек за предвыборную кампанию. Он выплачивается с этого года. Это около 114 миллионов гривен - то, что мы потратили на выборы. И вторая сумма - это государственное финансирование. С общей суммы в 260 миллионов гривен наша часть - около 80-90 миллионов гривен - соответственно по 20 миллионов гривен в квартал", - сказал Корниенко.

Он отметил, что "кэшбек" от государства не будут возвращать спонсорам парламентской кампании, а "Слуга народа" потратит эту сумму на развитие.

"Основной массив расходов будет связан с созданием дополнительной пользы в интеллектуальном направлении. Например, - центр стратегий и наработки решений. Он фактически будет работать как хаб по аккумуляции статистики, информации от различных аналитических центров. Мы объявим в январе тендер на несколько позиций: социологические исследования, аналитику и т.д.", - отметил Александр Корниенко.

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