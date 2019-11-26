"Будем упрощать", - Разумков о получении документов детьми, проживающими на оккупированных территориях Крыма и Донбасса

"Я уверен, что все, что будет зависеть от нас, мы сделаем. Такая же позиция будет у президента, и я надеюсь у правительства", - сказал Разумков на конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Позже он сказал журналистам, на это у парламента не уйдёт много времени. "Я думаю, что надо сначала получить проблематику и пути решения в рамках этой конференции. После этого мы достаточно быстро. Я не думаю, что там трудные законопроекты, которые нужно будет написать, и после этого рассмотреть", - отметил Разумков.

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Разумков подчеркнул, что частично проблемы детей в условиях вооруженного конфликта решаются. "Однако, слушая детей, сегодня, мы понимаем, что не до конца", - отметил он.

По словам Разумкова, будет упрощена и процедура получения детьми из оккупированных территорий документов, в том числе и паспортов.

"Будем упрощать, я надеюсь. Процедура уже упрощена, но, однако, не настолько, насколько необходимо, поскольку сегодня эта проблема продолжает существовать", - сказал спикер.

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Отвечая на вопрос, почему детям, проживающим на неподконтрольной Украине территории получить российский паспорт намного легче, чем украинский, Разумков сказал: "Потому что их (паспорта Российской Федерации. - Ред.) раздают на временно неподконтрольной территории, их просто раздают. Для того, чтобы получить украинский паспорт, надо совершить ряд действий - не всегда логичных, не всегда правильных, не всегда простых - надо привести свидетелей. Давайте будем реалистами - не всегда это возможно, надо пойти в суд. Это все уменьшает возможности получения паспортов и не только паспортов, других документов".