Кабмин передал на приватизацию еще 76 государственных предприятий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

"Сегодня мы передали еще 76 государственных предприятий на приватизацию. Всего передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд гривен от их продажи", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Также сообщается, что 339 объектов передали с Минэкономразвития, другие 76 поступили из Минэкоенерго и Мининфраструктуры, Государственного управления делами и еще трех ведомств.

Кроме того, сообщается, что Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию. Имущество этих объектов будет выставлено на аукционы.

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