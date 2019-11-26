10 человек задержаны по подозрению в нарушении таможенного законодательства, среди них 7 таможенников, - НАБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.1 ст255 УК Украины", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

"Детективы и прокуроры осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая сохранение тайны следствия", - подытожили в НАБУ.

Напомним, ранее заместитель главы киевской таможни Сергей Тупальский сообщил, что был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.

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