Зеленский: Украина не вмешивается в выборы и геополитику США, никакой блокировки финансовой помощи стране нет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на брифинге во вторник в Таллинне.

"Я, честно говоря, не очень люблю комментировать эту историю (о телефонном разговоре Зеленского с Трампом. - Ред.). Вы же читали всё. Всё, что было очень секретно, все открыто почитали. Мы не вмешиваемся в выборы, в геополитику США. У нас есть наша независимая Украина. Мы говорили с нашим стратегическим партнером – США. Никакой блокировки помощи сейчас нет, но не из-за моего разговора по телефону. А всё, что было в разговоре, вы читали", - отметил Зеленский.

"Наверное, еще что-то есть, но у меня было только два звонка с господином президентом США, но может появиться и третий, которого не было. Так бывает", - добавил президент, усмехнувшись.

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