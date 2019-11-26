"Евросолидарность" подготовила принципиальные правки в закон о рынке земли, включая запрет на ее продажу России, - Ирина Геращенко

Об этом написала нардеп от ЕС Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Принципиальные вещи - жесткое ограничение концентрации в одни руки (ни о каких сотнях и даже десятках тысяч гектаров не может быть и речи), защита плодородия земли, определение минимальной цены, защита фермера", - отметила она.

Геращенко подчеркнула, что отдельной строкой фракция ЕС стоит на полном запрете покупать землю гражданам РФ или юридическим лицам, хоть как-то аффилированным с РФ.

"Я вообще считаю, что такой запрет должен быть зафиксирован в законе специальной нормой. Россия должна ответить и быть наказана за войну на Донбассе и кражу Крыма", - добавила нардеп.

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Напоминаем, Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.