Предстоящие переговоры "Нормандской четверки" будут ловушкой для Зеленского, - Сенцов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылокй на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Сенцов 26 ноября в Страсбурге на утренней встрече с отдельными депутатами Европейского парламента перед церемонией вручения премии Сахарова.

"Это будет ловушка для Зеленского, потому что благодаря своей миротворческой риторике Путин заводит его в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода. Зеленский хочет мира, говорит об этом и готов действовать. Путин же мира не хочет, к нему не готов, а лишь про это говорит", - отметил Сенцов.

Кроме того, он считает, что европейские лидеры, "уставшие от этого конфликта, будут рады этому примирению".

"Но оно не возможно, пока российские войска находятся на Донбассе и в оккупированном Крыму. Сдавать свои позиции Путин не намерен. Он пытается довести ситуацию до того, чтобы произошли на Донбассе выборы под его контролем, чтобы этих сепаратистов можно было бы легитимизировать", - сказал Сенцов.

Развивая свою мысль дальше, он утверждает, что после этих выборов Донбасс "официально будет Украиной, но на самом деле ничего не изменится".

"Сейчас он (Путин. - Ред.) управляет всем Донбассом, а затем с Донбасса он начнет управлять всей Украиной", - добавил Сенцов.

При этом он уверен, что это - ближайшая цель российского президента, "исходя из его глобальной стратегии контроля всех стран, которые находятся в его окружении, а также возможности влиять на всю мировую, прежде всего, европейскую политику, будучи мировым лидером с позиции силы".

"Поэтому я не верю в эти переговоры. В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины, чего ему украинцы не простят", - заключил он.

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Напомним, Сенцов был задержан в оккупированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. Суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер все обвинения отрицал.

7 сентября 2019 года Сенцов вместе с 34 украинцами вернулся в Киев в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.