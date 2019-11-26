К законопроекту на пять страниц о ликвидации "площадок Яценко" зарегистрировано уже 1004 поправки. Это саботаж, - нардеп Железняк

Об этом сообщает нардеп от "Голоса" Яросла Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые депутаты подали более 100 поправок каждый: больше всего поправок от депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 407 поправок, и депутатов "Европейской солидарности" - 247", - рассказал нардеп.

По его словам, сейчас важно остановить саботаж и противодействие.

"Сначала законопроект не хотели принимать на комитете, далее - не хотели включать в повестку дня. Мы планировали сразу принять законопроект за основу и в целом, но некоторые коллеги требовали только за основу. Сейчас мы видим более 1000 поправок, которые депутаты сознательно требуют рассматривать отдельно, чтобы затянуть процесс. Затягивание голосования - это ежедневная прибыль конкретных людей, стоящих за этой коррупционной схемой", - написал Железняк.

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"Наша фракция на согласительном совете в понедельник, 2 декабря, будет настаивать на включении законопроекта 2047-д в повестку дня", - уточнил он.

Напомним, законопроект №2047-д предусматривает, что продавцы недвижимости смогут получить доступ к модулю Фонда госимущества, позволяющему оценить стоимость квартиры. Такой доступ будет стоить всего 51 гривню. Сейчас за каждую услугу площадок-посредников в оценке имущества продавцы платят по 1800 гривен.

По данным СМИ, ежегодно в Украине проводится примерно 500−700 тыс. сделок, что приносит собственникам площадок не менее 1 млрд грн, подсчитал председатель правления Украинского общества оценщиков Алексей Амфитеатров. "Это значит, что каждый день они получают около 4 млн грн. Причем, эти средства не идут в бюджет", - говорит он.