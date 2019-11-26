Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.11.19 13:53

Мы с Путиным не обсуждали темы "нормандской встречи", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора 25 ноября предстоящую встречу в Париже в "нормандском формате" 9 декабря.

Мы с Путиным не обсуждали темы "нормандской встречи", - Зеленский

Об этом он сказал он на брифинге 26 ноября в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Что касается Нормандского формата, то тут вы поймите, мы уважаем наших партнеров. Мы не обсуждали темы Нормандской встречи, потому что мы все эти темы должны обсуждать между четырьмя лидерами Германии, Франции, России и Украины. Поэтому этот диалог будет 9 декабря", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предстоящие переговоры "Нормандской четверки" будут ловушкой для Зеленского, - Сенцов

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100