Раз у нас забрали Крым - нужно вернуть нашу ядерную бомбу, - Сенцов в Европарламенте

С такой инициативой он выступил на заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", – напомнил режиссер.

Но в итоге никакой меморандум не помешал России аннексировать Крым, констатировал Сенцов.

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"Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула) не имеет к ситуации никакого отношения", – считает Сенцов.