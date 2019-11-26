На встрече в "нормандском формате" не должно быть скрытой повестки и тайн, - Зеркаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на "Укринформ", об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во вторник на Берлинской конференции по вопросам внешней политики.

"Активность гражданского общества создает новую атмосферу, в которой правительство и президент должны дать результат, соответствующий ожиданиям. И не должно быть скрытой повестки и тайн", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что это в свою очередь создает новые напряжения в обществе, в котором господствуют очень поляризованные видения относительно будущего "нормандского формата", следовательно есть разные мнения и очень разные ожидания от "нормандского саммита" 9 декабря.

Украина является жертвой гибридной агрессии, которая включает в себя, в частности, информационный компонент. Поэтому крайне важно "правильно общаться с населением, ответить на его беспокойство и опасения, разъяснить, чего мы ожидаем от этого саммита, как это может повлиять на их жизнь. Будем мы или не будем двигаться дальше и обсуждать возможности в этом формате, или только держаться за те, которые уже закреплены в Минском процессе. Как мы собираемся имплементировать их, и каковы наши "красные линии". Эти вопросы активно дискутируются в Украине", - объяснила Зеркаль.

Дипломат также отметила, что украинцы должны больше коммуницировать с жителями ЕС, поскольку украинцы до сих пор не очень известны в Европе, являются незнакомцами, непонятными, а потому в отношении украинцев есть настороженность.

"У нас агрессия, у нас есть аннексия Крыма - и не из-за Восточного партнерства, а потому что Россия нарушает международное право. И не надо делать вид, что этой агрессии не существует!", - заявила Зеркаль.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы с Путиным не обсуждали темы "нормандской встречи", - Зеленский