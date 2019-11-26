Цена на газ для населения уменьшится на 7%, - Оржель

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Правительство обеспечит теплом и электроснабжением страну зимой. Сегодня на складах более чем 2,5 млн тонн угля. И это самый большой показатель с 2015 года", - подчеркнул он и добавил, что в начале работы правительства ситуация была критической.

Министр сообщил, что подземные газохранилища также подготовлены в тех объемах, чтобы стабильно пройти зимний период.

"У нас на 30% больше запасов газа, чем обычно. И это означает, что мы можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электрической энергией, так и газом. Значит, зимовать будем с теплом", - заявил Оржель.

Он отметил, что Правительство также обеспечивает стабильные цены в платежках, чтобы люди не платили больше, а могли сбалансировать свои семейные бюджеты. Цена на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) по сравнению с прошлым годом на 7% меньше.

"Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже ниже, чем в предыдущем квартале 2019", - сообщил министр.

Оржель подчеркнул, что правительство защитит людей от колебаний цены на газ зимой.

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