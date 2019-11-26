Кальюлайд - Зеленскому о борьбе с коррупцией: Сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел

"Мне очень приятно, что для правительства и президента Украины борьба с коррупцией является одним из важнейших приоритетов. Украинская власть делает в этом направлении конкретные шаги, но для международного экономического сообщества сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел", - сказала она на брифинге во вторник в Таллинне после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кальюлайд подчеркнула, что эстонские предприниматели готовы и хотят инвестировать в Украину. "Рынок Украины большой, масштабы необъятные. Мы верим, что у Украины есть потенциал быть двигателем экономики в регионе, но предпосылкой для этого является то, что инвесторы должны быть уверенными в защищенности своих инвестиций", - указала она.

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Президент Эстонии вновь заверила, что ее страна поддерживает территориальную целостность Украины. "Я сама стояла на линии фронта в Восточной Украине, рядом со шлагбаумом, по одну сторону которого Украина, но и по другую сторону Украина, та же страна, но такие различные среды. Важно двигаться в сторону политического решения этого конфликта", - считает она.

При этом он заявила, что в конфликте на Донбассе нет двух виновных сторон, а "одна сторона является агрессором, а вторая – жертвой".

Кальюлайд напомнила, что Украина и Эстония осуществляют сотрудничество в оборонной сфере. "Например, сотрудничают наши силы специальных операций, также артиллеристы. Мы тренируем украинских военных медиков и в Эстонии получают лечение украинские солдаты", - сказала она.