Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Уже завтра Правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Кроме того, Министерство здравоохранения меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирование, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. Таким образом, со следующего года не будет никаких задержек с зарплатами для врачей.

Министерство образования и науки активно работает по трем направлениям по недопущению задолженности:

- в следующем году в образовательной субвенции впервые учтен актуальный контингент детей. Проще говоря, раньше платили заработную плату по количеству детей, которая значительно меньше реальной. А на самом деле это означает, что учителя недополучали деньги на зарплаты в последние годы.

В Кабмине отмечают, что эту ситуацию исправляют и добавляют 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, котороя является реальным.

Кроме того, правительство создае эффективную сеть школ, которая значительно поможет повысить зарплаты педагогам. Также готовятся изменения в формулу распределения образовательной субвенции.

"Правительство предусмотрело в Госбюджете-2020 больше всего средств на финансирование медицины, образования и науки. Например, впервые для молодых учителей предполагается ежегодная денежная поддержка в размере 21 тыс. грн. А финансирование сферы здравоохранения в целом увеличено на 13%", - отметили в Кабмине.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет Министров Украины и решить вопрос о выплате задолженности по зарплате врачам и учителям.

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