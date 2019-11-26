"В Нормандии "миротворец" Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет "русский мир", - Яценюк

Об этом в своем блоге написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом он прокомментировал заявленеи главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, что Кабинет министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ российского "Газпрома" при вероятных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься".

"Путин уже получил украинский рынок электроэнергетики, и украинцы начали кормить российское Интер РАО, российских шахтеров и российский бюджет. Теперь они возвращают специальную дивизию российских войск – "Газпром". Следующим шагом будет восстановление "экономических связей", а по факту - отказ от Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Дальше будет больше: "братские народы должны возобновить гуманитарные связи". А в Нормандии "миротворец" Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет "русский мир", - подчеркнул политик.

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"И на завершение. Это не газ будет со скидкой. Это Украину покупают со скидкой. Не получилось затащить нас в империю через единое экономическое пространство, теперь тянут по-новому", - резюмировал Яценюк.

Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" высказал мнение о том, что российский "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.