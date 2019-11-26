С Путиным не о чем разговаривать, пока он не вернет Украине ее территории, - Сенцов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос журналистов, чему именно нельзя доверить Путину, Сенцов сказал: "Ничему. Вы должны понимать, что это человек, прошедший школу ФСБ. Это определенный склад мышления: это всегда тайна, всегда двойная-тройная игра, это своя циничная тактика".

В качестве иллюстрации украинец привел свой собственный пример.

"Я родом из Крыма. Путин за два года до событий 14 года приезжал в Крым на фестиваль, пел украинские песни на украинском языке, говорил, что Крым - это Украина, что мы - братские народы, и дружба навсегда. Он говорил это тогда, когда его устраивала ситуация в Украине, которая ему была подчинена. Как только мы решили, что не будем его больше слушать, а хотим строить свою страну на европейских принципах, то маски были сброшены, и он напал на нас в те дни, когда у нас в стране было безвластие, напал подло исподтишка. Как мы можем после этого ему верить?", - сказал Сенцов.

Украинский режиссер назвал Путина "врагом".

"И пока он не вернет наши территории и не вернет наших пленных, разговаривать с ним не о чем", - уверен он.

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