Остановка расследования дел Майдана из-за отсутствия нормы о переходе следователей ГПУ в ГБР - миф, - Труба

Об этом он написал в Telegram, информрует Цензор.НЕТ.

По словам Трубы, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще не передала материалы производств: "Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов".

Директор ГБР говорит, что по законодательству ГПУ должна передать материалы в течение трех месяцев - и этот процесс не зависит от ГБР.

Кроме того, он напоминает, что из 114 уголовных производств в отношении преступлений времен Евромайдана в ГБР переходит меньше половины - около 50.

Труба уверяет, что следователи ГБР готовы принимать материалы производств и продолжать расследование. Также сегодня им назначен и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

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Руководитель ГБР также подчеркивает, что речь идет не об автоматическом переводе следователей ГПУ, а о сокращенной процедуре конкурсного отбора, который в "должен иметь место".

"Я бы хотел, чтобы после шести лет расследования материалы производств были направлены в суд, а не переданы в другие правоохранительные органы. Но этого не произошло. Поэтому не нужно обвинять ГБР в том, что материалы придется пересматривать заново. Мы будем выкладываться на все 100%, мы готовы сотрудничать с адвокатами семей, следователями ГПУ, со всеми гражданами, чтобы по делам Майдана Украина получила ответ", - подытаживает Труба.

Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Она будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование. С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.