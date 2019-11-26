Реконструкция Гостиного двора в Киеве стоит 500 млн гривен, - глава ФГУ Сенниченко

Об этом заявил на брифинге глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Фонд госимущества завершил возвращение Гостиного двора в государственную собственность. Мы считаем, что он ни в коем случае не может быть приватизирован. Его дальнейшая судьба должна быть определена киевлянами и их уполномоченными представителями", – сказал Сенниченко.

По его словам, должно быть принято решение об источниках финансирования восстановления объекта.

"По моим предварительным подсчетам, завершение реконструкции Гостиного двора составит около 500 млн грн. Нужно принять решение - финансировать это из бюджета Киева или за счет инвестора", – добавил он.

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Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко также отметил возможность проведения конкурса для выбора инвестора реконструкции Гостиного двора с предоставлением ему в дальнейшем льготных условий аренды в соответствии с недавно принятым законом об аренде гос- и коммунального имущества.

По словам главы ФГИ, в ближайшее время необходимо законсервировать здание, чтобы остановить его дальнейшее разрушение.

"Важно сделать дискуссию системной и провести ее в турбо-режиме, потому что здание разрушается. Необходимо как можно быстрее разработать проект консервации или накрытия, так как приближается зима", – заключил он.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд закрыл дело об аресте Гостиного двора на Контрактовой площади.

Гостиный двор называют торговым центром Киева. Это торговый комплекс на Контрактовой площади, построен в 1809 году вместо старого двора (60-ые годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский). Комплекс был основательно перестроен в 1980-е.

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Напомним, в сентябре 2012 года Киевсовет передал ПАО "Укрреставрация" земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе столицы в аренду на пять лет для реконструкции здания под торгово-офисный центр с благоустройством и гостевой стоянкой.

Против реконструкции Гостиного двора несколько лет протестовали активисты. В июле 2014 года Киевсовет расторг соглашение с ПАО "Укрреставрация" об аренде земли, на которой расположен Гостиный двор, и попросил Кабмин передать его в коммунальную собственность.

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Верховный суд 8 мая поддержал позицию прокуратуры Киева и регионального отделения Фонда госимущества и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству вернули Гостиный двор на Контрактовой площади. Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд вернул в собственность Фонда государственного имущества памятник архитектуры столицы "Гостиный двор". Суд расторг договор об аренде Гостиного двора между Фондом госимущества и компанией "Укрреставрация". Соответствующее решение приняли 28 февраля.