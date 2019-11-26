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26.11.19 16:36

Встречаться с Путиным один на один, не имея поддержки западных партнеров, нельзя, - Герасимов

Без поддержки западных партнеров с президентом РФ Владимиром Путиным встречаться один на один нельзя.

путин,зеленский

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"По поводу прямой встречи. Нельзя непрофессионально и неподготовлено подходить к таким вещам. И неоднократно доказано историей, что встреча один на один без поддержки наших европейских и мировых партнеров может привести к поражению", - подчеркнул Герасимов.

По его словам, о планах президента Зеленского никто и ничего не знает. 

"И это вызывает большую обеспокоенность. Как минимум должно быть сообщение парламенту, который является государственным органом, отвечающим за законодательное обеспечение международной политики", - отметил он.

По поводу предстоящих нормандских переговоров Герасимов сказал: "Неизвестно, будет ли украинская власть настаивать на украинской позиции, и неизвестно, какой она есть".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

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