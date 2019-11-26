Российский газ - это не экономика, а политика. Его покупать не нужно, - Герасимов

Об этом на брифинге сказал сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.

"Напомню, что закупки электроэнергии у России сперва скрывались. И говорили, что в законе, который голосуется этого нет. И только благодаря журналистам мы узнали и начались хоть какие-то невнятные комментарии", - сказал он.

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"Российский газ - это не экономическая. Это политическая вещь. И это вопрос влияния. Поэтому считаю, что (покупать газ у РФ. - Ред.) делать не нужно", - ответил Герасимов на вопрос журналиста.

Президент Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд о необходимости договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора с РФ.