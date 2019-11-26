Украина ровно 4 года не покупает газ у России, - Коболев

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре года назад в Украину зашел последний газ, который мы купили у Газпрома. Пять лет назад мы впервые открыли реверс и обеспечили поставки голубого топлива из Европы", - говорится в сообщении.

По его словам, в 2013 году зависимость от России превышала 90%.

"Сегодня о ней лишь вспоминают. В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а Нафтогаз покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30%). Недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ. Рыночные механизмы сделали то, что политики не могли сделать десятилетиями - лишили Украину газовой и политической зависимости от РФ", - подчеркнул Коболев.

Он отметил, что реверс - это промежуточный результат. Это действенный рыночный механизм, но Украина может больше.

Внутренней добычей обеспечено около двух третей потребностей украинских потребителей.

"Добычу нужно наращивать, и этим занимаемся как мы, так и частные добытчики. Однако чтобы быстрее избавиться от потребности в импорте энергоресурсов, должны вводить технологии энергосбережения и уменьшать потребление газа", - подытожил Коболев.

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