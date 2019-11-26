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26.11.19 17:02

"Возвращайтесь в Украину, поднимайте производство!" - Зеленский на встрече с диаспорой в Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с украинской диаспорой во время визита в Эстонию призвал этнических украинцев вернуться на историческую родину.

"Возвращайтесь в Украину, поднимайте производство!" - Зеленский на встрече с диаспорой в Эстонии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Украинская община заверила, что верит в евроинтеграционную динамику Украины, и многие хотят вернуться на Родину", - уверяют в пресс-службе.

"Возвращайтесь в Украину, начинайте работу, поднимайте производство. Присоединяйтесь к нам!" - обратился к представителям диаспоры Владимир Зеленский.

"Мы все хотим, чтобы Украина знала: она не одна - мир с вами, Европа с вами, Эстония с вами", - сказала представительница украинской общины Лидия Лане.

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Также Президент вместе с супругой почтили память павших за независимость Эстонии. Президентская чета возложила цветы к Монументу победы в войне за независимость. Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания, сообщили в пресс-службе.

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