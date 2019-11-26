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26.11.19 17:17

МОК заявил о поддержке санкций WADA против РФ: "Ответственность несут российские власти"

Международный олимпийский комитет выступил с заявлением о поддержке санкций Всемирного антидопингового агентства по России/

мок

Об этом сообщает официальный сайт МОК, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая серьезность манипуляций, МОК призывает WADA передать все документы в Совет Европы и ЮНЕСКО и предпринять дальнейшие действия в соответствии с антидопинговой конвенцией Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте", - говорится в заявлении.

В то же время МОК поддержал идею WADA позволить выступать на международных соревнованиях "чистым" российским спортсменам.

"Российские власти несут ответственность за сохранение целостности московских данных... МОК вновь обращается к российским властям с просьбой предоставить аутентичные данные московской лаборатории. Их предоставление позволит наказать виновных и защитить тех, кто не виноват. Только таким образом можно защитить от подозрений новое поколение "чистых" российских спортсменов", - убеждены в МОК.

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"Мы надеемся, что справедливость наконец восторжествует и будут введены полные и надлежащие санкции", - говорится в заявлении.

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