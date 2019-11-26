"Нажимаешь на кнопку - и коррупционера нет", - Зеленский в Эстонии рассказал о "государстве в смартфоне"

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Digital society sandbox" в эстонской столице, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Каймар Кару подпишут очень важный меморандум, который открывает совершенно новую эру в украинско-эстонских цифровых отношениях", - отметил

По словам президента, IТ-специалисты Украины заслуживают цифровые возможности для лучшей и более удобной жизни.

"Проект "Государство в смартфоне" облегчает жизнь граждан и осложняет жизнь для коррупционеров. Это самая главная, приоритетными сегодня задача для нашего нового молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку - и все: коррупционера нет. Это не взрыв...", - добавил глава государства.

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Зеленский отметил, что "глобальной" целью украинской власти является построение страны с хорошо развитой цифровой экономикой. "Сейчас некоторые называют законодательный процесс в Украине бешеным принтером, турборежимом из-за невероятного количества законов, которые мы принимаем. Это правда: мы за 2,5 месяца приняли 82 закона. Это улучшает бизнес-климат в стране. Мы понемногу боремся с коррупционерами, очень серьезно", - подчеркнул президент.