Американские санкции могут сорвать запуск "Северного потока-2", - Зеркаль

Об этом заявила журналистам в Берлине во вторник заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуска Nord Stream 2, особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу", - сказала дипломат.

По ее словам, для Украины это является дополнительным инструментом в переговорах.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США рассматривает возможность включить положение о санкциях против газопровода Nord Stream 2 в американский оборонный бюджет на 2020 год.

Напомним, 30 октября "Северный поток-2" позволила построить Дания - последняя страна, разрешения которой России не хватало для завершения строительства трубопровода.

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В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что рассматривают возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить прокладку "Северного потока-2" в своих водах.