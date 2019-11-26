Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.11.19 19:29

Нехватка бронетанкового имущества почти на 9 млн грн обнаружена во Львовской области, - военная прокуратура

Недостачу бронетанкового имущества на 8,9 млн грн обнаружили в одной из воинских частей, дислоцированных во Львовской области.

танк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры западного региона.

В сообщении отмечается: "Военной прокуратурой Западного региона Украины проведено изучение состояния сохранности военного имущества в одной из воинских частей Львовской области.

Установлено, что в указанной воинской части проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей и, как следствие, выявлена ​​недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн. Зафиксированные правонарушения свидетельствуют о небрежном отношении воинских должностных лиц воинской части к службе, в условиях особого периода, проявилось в непринятии мер по обеспечению надлежащего учета, внутреннего контроля и сохранения бронетанкового имущества (запасов), которые привели к их нехватке.

По данному факту уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Западного региона Украины, а досудебное расследование - Территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Львове".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все решения о продаже военного имущества будут обоснованы и максимально прозрачны, - Абромавичус

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100