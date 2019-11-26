Гончарук сделал прививку от дифтерии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Своевременная вакцинация - это вопрос коллективной безопасности людей, ведь когда девять из десяти человек сделали прививку, вероятность заболеть - значительно меньше.

"В Программе деятельности правительства мы четко прописали - через пять лет 95% украинцев должны быть вакцинированы. Так это работает во всех странах мира. Так должно быть и в Украине", - пояснил Гончарук.

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По словам премьер-министра, вакцин в Украине хватит на всех, ведь их третий год подряд централизованно закупают за государственные деньги при помощи международного фонда ЮНИСЕФ.

Сейчас есть другая проблема - плохое состояние "холодильников", в которых хранятся вакцины, отметил Гончарук. В некоторых больницах используют оборудование, которому уже более 30 лет - около 20% холодильного оборудования закупили еще до 2000 года.

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Чтобы изменить эту ситуацию, Гончарук на селекторном совещании по вопросам здравоохранения поручил главам ОГА провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях и отчитаться о результатах Министерству здравоохранения.