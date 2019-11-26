В кабинете гинеколога Одесского онкодиспансера пациенток без их ведома снимали для порно, - следствие

Об этом стало известно из решения Киевского районного суда Одессы, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

В решении суда указано, что одна из пациенток гинеколога обратилась в киберполицию, узнав, что видео с ее осмотром опубликовано на порносайте.

Полицейские провели обыск в кабинете врача, изъяв скрытую камеру и носители информации.

В совершении преступления подозревают сотрудника интернет-провайдера, который настраивал в онкодиспансере интернет. По версии следствия, он тайно установил в кабинете врача УЗИ видеокамеру и публиковал записи с нее на порносайте.

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Дома у сотрудника интернет-провайдера обнаружили 26 жестких дисков с наклейками вроде "канцер", "пальмира" и "ок!".

Киевский районный суд Одессы постановил арестовать изъятую в кабинете врача и дома у сотрудника интернет-провайдера компьютерную технику и жесткие диски.

Следствие по ч.3 ст. 301 продолжается, виновному будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

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