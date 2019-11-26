Альперин - глава самой мощной контрабандной группировки, пытавшийся дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Сегодня НАБУ провело обыски и аресты на Киевской таможни, где проходил неистовый по объему грабеж государства. Для соответствующего документирования всех причастных к преступлению лиц детективам понадобилось более двух лет.

Организатором этого схематоза является Вадим Альперина - глава самого мощной контрабандной группировки в Украине - на счетах подконтрольных ему компаний детективы еще в 2017 году арестовали 450 млн.грн. Именно для разблокирования этих средств Альперин и предложил взятку в размере $800 тыс. на которой и погорел. Впоследствии суд отпустил его под залог, однако своего ареста контрабандист пока не дождался - вчера вечером в результате утечки информации (возможно из САП, возможно через суд) он был предупрежден и скрылся в неизвестном направлении.

Основной же исполнитель схематоза сегодня был арестован - это Тупальский Сергей - заместитель руководителя Киевской таможни (на фото).

Когда детективы только начинали расследование этого дела, некоторые журналисты упрекали, что Тупальского никто не арестует, потому что его кум никто иной, как Анатолий Новак - заместитель директора НАБУ. Однако не тут-то было - родственные связи коррупционерам, как видим, не очень помогли. Респект НАБУ.

Теперь дело за Высшим антикоррупционным судом - надеюсь, приговоры будут суровые и длительные - других, уроды, что грабят государство, не заслуживают".

Читайте также: НАБУ задержало замглавы киевской таможни Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Самому Альперину удалось скрыться