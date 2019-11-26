До деоккупации украинских территорий любое укрепление сотрудничества стран ЕС с Россией будет стимулировать ее оказать давление на Украину, - Данилов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, среди прочего, Данилов поблагодарил французскую сторону за политическую поддержку Украины в противодействии российской агрессии, в частности, в рамках "нормандского формата".

По его словам, Украина приложила все усилия к успешному проведению этой встречи.

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"Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандской формате" состоялся, - подчеркнул Данилов. - Ожидаем встречные шаги России во время переговоров".

В этом контексте Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что президент Владимир Зеленский считает важным во время встречи в "нормандской формате" достичь договоренностей по конкретным срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан; по достижению перемирия и устойчивого прекращения огня; о возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.

При этом Данилов отметил: "13000 человеческих жертв этой войны - факт, с которым должны считаться все. Это наша земля, а российским войскам пора домой". "Этот мир нужен не только Украине, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну", - добавил он.

Секретарь СНБО Украины также выразил мнение, что пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей и не прекратит незаконную оккупацию частей территории Украины, любое укрепление сотрудничества ведущих европейских стран с агрессором будет контпродуктивным и стимулировать РФ оказать давление на Украину.

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Во время встречи стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, Этьен де Понсен заявил о поддержке Украины, его территориальной целостности, суверенитета и европейского выбора. Он также подтвердил решимость французского руководства получить положительный результат саммита в "нормандской формате" 9 декабря.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.