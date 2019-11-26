Главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали РФ разблокировать Азовское море

На сайте МИД обнародовано заявление министров иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины от 26 ноября 2019 года, информирует Цензор.НЕТ.

"Министры напоминают о неизменной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах международно признанных границ. Мы призываем Россию уважать международное право и основополагающие принципы и отказаться от действий, которые противоречат этим принципам. Мы категорически осуждаем четкое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, совершенное путем актов агрессии российскими вооруженными силами с февраля 2014 года, и попытки незаконной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которую мы не признаем. Мы остаемся преданными политике непризнания, в т.ч. путем ограничительных мер", - говорится в документе.

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Также министры положительно оценили настойчивые усилия Украины решить конфликт на Донбассе мирным путем в пользу украинского народа и Европы в целом.

Главы МИД приветствовали стремление к продолжению масштабных реформ и евроинтеграции.

"Мы готовы поддержать Украину в этих усилиях, в т.ч. в рамках Восточного партнерства.

В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", - резюмируют министры.

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Документ подписали министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Напомним, 21 ноября в Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.