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26.11.19 21:11

Неизвестные повредили баннеры в поддержку армии на остановках в Житомире

Хулиганы разбили стекло и разорвали фотографии военнослужащих. Горожане в соцсетях возмущаются этим поступком.

вандализм

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Речь идет о плакатах, установленных на остановках общественного транспорта в Житомире в рамках всеукраинского проекта "Лица мира". Это - фотографии военнослужащих - участников антитеррористической операции и операции Объединенных

Сейчас эти плакаты повреждены на многих остановках города. При этом фотографии военных разорваны, а стекло - разбито. Один из них испортили, в частности, на улице Каракульной.

В социальных сетях зрители возмущаются такими действиями неизвестных.

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"И ручки ему не скрутило?!! Мерзавцы, а знаете, что самое противное, это когда спросить зачем сделало, то дрянь ответа не даст. Потому что негодяй...", – пишут они.

Также в комментариях к публикации горожане призывают найти виновных и наказать.

Подобные случаи уже имели место в Житомире ранее.

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