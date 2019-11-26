Папа Римский Франциск положительно оценил переговоры по Донбассу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Vatican News

Он заявил:"Все, что можно сделать, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, стимулировать переговоры, с помощью посредников, всегда нужно делать, и это дает результаты.

Например, в случае Украины и России речь шла не об оружии, а об обмене пленными, и (переговоры – ред.) оказались результативными.

На Донбассе планируется особый государственный режим. Начались и ведутся переговоры. Это положительный шаг".

Понтифик отвечал на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он находился с апостольским визитом.

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