Оккупанты в Крыму используют так называемых "казаков", - правозащитники

Об этом заявили в Крымской правозащитной группе, информирует Цензор.НЕТ.

"Зачастую члены казачьих обществ выступают в качестве понятых, принимая участие в следственных мероприятиях", - говорится в сообщении.

Помимо участия в обысках и других незаконных следственных мероприятиях, казаков приобщают к "охране общественного порядка", "розыска пропавших", а также "распространение правовых знаний и разъяснению норм поведения в общественных местах".

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По данным оккупационных властей Крыма, в реестре так называемых "народных дружин", к которым относят парамилитарные формирования, находящиеся под покровительством оккупационных силовиков, входит около 40 казачьих обществ.

По мнению экспертов Крымской правозащитной группы, факты системного использования казаков в качестве понятых и одновременное их сотрудничество с "полицией" ставит под сомнение использование института понятых как независимых лиц. Ведь таким образом "казачьи" объединения выступают в качестве организаций, поставляющих понятых, которые готовы подтвердить любую версию, удобную сотрудникам силовых структур РФ в Крыму.

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