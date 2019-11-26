Главная военная прокуратура передала "дело Иловайска" СБУ, - пресс-секретарь Сливко

Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Главного военного прокурора Евгения Сливко, передает Цензор.НЕТ.

"Дело (об Иловайской трагедии - ред.) передано по подследственности в СБУ", - сказала Сливко.

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Как сообщалось ранее, объем материалов уголовного производства по Иловайской трагедии составляет более 1150 томов, из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно".

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.