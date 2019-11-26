"Укрзализныця" отменила тендер на закупку российского угля и проведет служебное расследование, - Кравцов

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", речь идет о закупке 2,9 тыс. тонн угля марки ДГ для нужд в обеспечении углем пассажирских поездов на 2020 год. Пока никаких договоров на поставку не заключено.

"Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование, по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке", - отметил Евгений Кравцов.

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В ближайшее время информация об отмене тендера будет внесена на веб-портал государственных закупок ProZorro, сообщает пресс-служба.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что региональный филиал "Укрзализныци" по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 млн грн, с компанией "Раксел". Которая, в свою очередь, через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь с РФ.